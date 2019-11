Dr. Dre : "Le hip-hop d'aujourd'hui manque de qualité" !

Dr. Dre a visiblement un message pour les rappeurs US de la nouvelle génération.

Hier, deux cadors de l'industrie musicale américaine étaient en interview pour le média Beats 1. Ces deux cadors, c'est Jimmy Iovine et Dr. Dre, les deux camarades qui ont fondé Beats By Dre. C'était l'occasion de fêter les 20 ans du projet mythique de Dre, "2001", mais aussi de donner son impression sur l'évolution de la musique actuelle, dans sa production, sa consommation. Et le Docteur pense que beaucoup de choses ont changé.

"Maintenant, je dois vraiment chercher longtemps pour trouver quelque chose que j'aime écouter, car le hip hop s'est vraiment diversifié. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est plus dans un soucis de quantité que de qualité. 'J'ai fini un son hier, il faut que je le poste demain'". Pour Dr. Dre, les artistes sont mis en face d'un choix radical : "A quoi tu vas dédier ta vie, à l'art ou à l'argent ? C'est aussi simple que ça". Un avis qui a le mérite d'être tranché, même si c'est facile pour lui de dire ça aujourd'hui, alors qu'il est milliardaire.

Mais il est vrai en tout cas que les artistes se sentent obligés d'occuper le terrain avec des sorties très régulières sous peine de ne plus figurer dans les tops des charts, ce qui les force à sortir des choses moins bonnes de temps en temps, comme les Migos par exemple. Mais d'un autre côté, on a accès beaucoup plus facilement à un choix de sons très large, et qu'aujourd'hui, il y a autant de rappeurs qui font du bon boom bap à l'ancienne que de la trap. Et vous, qu'en pensez-vous ?