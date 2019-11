Gims : ses confessions sur la Sexion D'Assaut !

Gims nous explique ce qui coince encore avec ses frérots de la Sexion D'Assaut !

Lors d'une interview assez longue donnée à Konbini (10 minutes tout de même), Gims, anciennement appelé Maître Gims, est revenu sur son parcours, dans la vie, puis dans la musique, avec ses débuts dans la Sexion D'Assaut, et la suite, en solo. Un parcours rempli de succès et de réussites, sur lequel il convient de revenir, juste après sa date légendaire au Stade De France, le 28 septembre dernier.

Mais après avoir parlé de tous ces sujets, est revenue sur la table la question peut-être la plus importante pour les fans : qu'en est-il de la réunion de la Sexion d'Assaut sur un projet ? Sur ce point, Gims est très précis : "On a tous envie de faire ce projet, c'est magnifique, mais il y a quelqu'un qui ne veut pas que ça se fasse. On est tous bloqués. J'espère un retour, les autres espèrent un retour, mais ça ne dépend plus du groupe, ça dépend de l'ancien producteur Dawala, qui attaque tout le monde en justice, qui mets des bâtons dans les roues, pour ses intérêts personnels. Tous les supporters, je vous invite à envoyer des messages à Dawala, car c'est le seul qui est contre ce projet. Parce qu'il n'y trouve pas son intérêt financièrement".

Le rappeur / chanteur continue à s'expliquer sur son compte Instagram, invoquant des soucis de contrat et de rémunérations qui ont conduit à son départ du Wati B. Et c'et justement le départ de Gims du Wati B qui a été à l'origine de l'embrouille autour du groupe Sexion d'Assaut. Bref, si vous voulez que ce retour en équipe finisse par se faire, vous savez maintenant à qui demander !