Big Sean : son couplet avec Jhene Aiko fait exploser Twitter !

Big Sean a fait forte impression avec son couplet sur le dernier morceau de son ex, Jhene Aiko.

S'il y a bien une chose qui passionne les américains, c'est les gossips, et encore plus quand ces histoires tournent autour du cul et qu'elles concernent des célébrités. Et cette fois, c'est au tour de Big Sean et de son ex-petite amie, Jhene Aiko, d'affoler la Twittosphère. La raison ? Le dernier morceau de la chanteuse, "None Of Your Concern", dont le clip est sorti hier, et dans lequel Big Sean vient poser un couplet en toute fin de chanson.

Un couplet qui a fait réagir tout Internet, puisque Big Sean s'est retrouvé en top tendance US sur Twitter hier soir. Il faut dire que les détails qu'il livre concernant sa relation avec Jhene Aiko sont plutôt intîmes et torrides, comme vous le voyez vous-mêmes : "And if you find my replacement, how could you?/I made you cum nine times in one day/Your two lips should come in a vase, you rode my face". On ne vous traduira pas ça, bande de cochons.

If Big Sean made Jhene cum 9 times in a day, then I understand why she tatted his face ???????????? — Brownskin Goddess✨ (@ashleighamariee) November 15, 2019

Du coup, on a eu droit à plusieurs réactions, venant beaucoup de la gente feminine, qui était soit émoustillée par cette phrase, soit complètement atterrée : alors que la chanteuse l'invite, et ouvre un peu son coeur en parlant de sentiments sur le morceau, Big Sean ne parle lui que de cul. On n'a donc pas trop de mal à comprendre pourquoi ces deux-là ne sont plus ensemble. Peut-être que le but de ce morceau, derrière tout ce buzz, est finalement atteint : la chanteuse voulait nous parler de ses sentiments et de sa rupture douloureuse, se livrer, et à travers tout ce qu'on veint de dire, on arrive à voir où elle voulait en venir.

Me when Big Sean started rapping on Jhene’s new song pic.twitter.com/AwADSkAYFx — Erika Jayne Stan Account (@bobeaubreaux) November 15, 2019