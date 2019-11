Lauryn Hill : écoutez son premier morceau depuis 5 ans !

La chanteuse Lauryn Hill est de retour avec un tout nouveau morceau, "Guarding The Gates" !

La chanteuse Lauryn Hill vit à 44 ans une partie de sa carrière un peu chaotique. Alors qu'elle a eu plusieurs démêlés avec la justice américaine pour des histoires de gains non déclarés, ça l'a obligée à se remettre au travail avec de nouveaux morceaux, et plusieurs dates de concert. Et notamment une en novembre 2018, à l'AccorHotels Arena de Bercy, à Paris, qui a beaucoup fait réagir les fans, à cause d'un gros retard de la chanteuse et d'un concert stoppé en plein milieu par les gérants de la salle.

Mais la diva de la soul s'en fiche, et Lauryn Hill continue à apparaître régulièrement sur de nouveaux morceaux, comme avec Pusha T, en août 2019. Et cette fois, c'est en solo qu'elle revient avec son premier titre perso depuis 5 ans ! Ca s'appelle "Guarding The Gates", et évidemment la chanteuse n'a rien perdu de sa superbe voix, avec cette puissance et cette majesté qui la caractérise depuis ses débuts avec Wyclef Jean, dans les années 80.

Le morceau est issu d'un projet plus large du label Motown, qui nous prépare la sortie d'un film et d'un album, avec le même nom : "Queen & Slim". Ca s'annonce passionnant, et surtout, ça sort très bientôt, puisque le film sera disponible à partir du 27 novembre ! Sur la bande-son, on retrouvera, aux côtés de Lauryn Hill, 6Lack, Vince Stapples, Lil Baby, Burna Boy, Megan Thee Stallion, ça s'annonce donc déjà comme une BO incontournable pour les fans de rap US !