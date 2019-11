Dinos va sortir un extrait par jour pour teaser son album !

Dinos est de retour avec deux extraits qui annoncent la tracklist de son prochain album, "Taciturne" !

Dinos est sur tous les fronts en ce moment. Notamment sur une collaboration remarquée avec Isha, pleine de punchlines et de flows incroyables. Mais aussi dans la désormais célèbre émission "Rap Jeu", toujours avec Isha, animée par le tout autant célèbre Mehdi Maïzi, le Olivier Cachin 2.0. Et enfin, Dinos est évidemment à fond sur ses propres projets, notamment son tout prochain album, "Taciturne", prévu pour sortir le 29 novembre prochain.

Un projet très attendu après le succès de son précédent disque, "Imany". Il faut dire que Dinos met à peu près tout le monde d'accord dans le monde du rap, et il continue de faire monter l'attente avec une méthode de teasing originale : chaque jour, il va dévoiler un extrait de chaque morceau du projet jusqu'à sa sortie. Ce qui nous donne déjà un premier indice : il y aura au moins 16 titres dans son projet. Et il a commencé hier, en nous lâchant un extrait de "On Meurt Bientôt", qui s'annonce assez mélancolique avec une instru piano.

Et aujourd'hui, on a droit à un morceau qu'on connaît déjà un peu, "XNXX", le track numéro 2 de "Tactiturne", déjà disponible en streaming. Deux titres qui vont se suivre donc, et au vu de l'ambiance des deux morceaux, jusqu'ici, c'est très cohérent. On a hâte d'entendre la suite de ce que Dinos va nous proposer, rendez-vous demain donc pour un nouvel extrait !