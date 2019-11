Kodack Black viré de l'album de Dave East pour ses propos sur Nipsey Hussle !

Après sa condamnation à presque 4 ans de prison, nouveau coup dur pour Kodak Black...

Les mésaventures continuent de s'enchaîner pour Kodak Black. Après qu'on ait appris une sombre histoire de bagarre en prison dans laquelle il serait impliqué, il a été hier condamné à 46 mois de prison fermes pour avoir menti sur un formulaire lors de l'achat d'armes à feu. Et aujourd'hui, c'est du côté musique que vient le coup dur, puisque Kodak a été tout simplement viré de l'album de Dave East, sur lequel il devait apparaître en featuring dans le morceau "Night Shift".

Dave East, interviewé par le média Real 92.3, un média rap spécialisé de Los Angeles, a donné les raisons pour lesquelles il n'avait finalement pas gardé le couplet du Project Baby pour son album : "Je n'ai aucun problème personnel avec Kodak Black. Je ne le connais même pas plus que ça. On s'est vu peut-être deux fois. J'ai fait la une de XXL avec lui, mais Nipsey Hussle et moi, ça va bien plus loin que le rap. Donc, à n'importe qui, je m'en fous de qui tu es, mais ne parle pas d'un mec qui est parti si ça n'est pas pour en dire du bien. Ne parle pas de sa femme, de ses enfants comme ça.C'est mon opinion, prenez là comme vous voulez".

Il poursuit sur sa lancée : "J'avais un morceau avec Kodak et Lil Baby, appelé "Night Shift". On s'est assis, on a écouté ça, c'était génial. Mais je ne peux pas avoir un son "Le Marathon Continue" où je parle à mon frère disparu, et un titre avec Kodak juste quelques pistes plus tard. C'est juste moi, je suis un gars loyal". On rappelle que l'album de Dave East, "Survival", est sorti la semaine dernière, le 8 novembre, et que Kodak, quant à lui, avait eu des propos très peu respectueux envers la femme de Nispey Hussle peu de temps après son décès. Un jour, tout se paie...