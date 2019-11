Notorious BIG : Faith Evans témoigne de ses derniers instants !

Dans l’épisode de Uncensored: Faith Evans de TV One, la première dame de Bad Boy Records raconte la dernière fois qu'elle a vu son mari, Notorious BIG vivant, la nuit même où il a été assassiné à Los Angeles.

Faith Evans était déjà une chanteuse bien connue lorsqu'elle a épousé B.I.G. et ils sont finalement devenus le couple phare du rap US. Après un mariage riche en rebondissements avec des spéculations d'infidélité, d'enfants adultérin et une trahison présumée, le rappeur a été assassinée le 9 mars 1997 lors d'une soirée à Los Angeles et Faith a révélé qu'elle était effectivement à la même soirée.