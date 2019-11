Wu-Tang Clan : les fils reprennent le flambeau avec un son lourd !

Les fils des membres du Wu-Tang Clan viennent de sortir un morceau ensemble, et ça tue !

Si on devait créer une sorte de Panthéon du hip-hop avec les artistes qui ont le plus influencé cette culture, le Wu-Tang Clan serait à une place d'honneur, probablement pas très loin de Biggie, Tupac, Dr. Dre ou Grandmaster Flash. Car le collectif new-yorkais a changé la face de la musique à jamais. A un point tel que, lorsque les fils de 4 des membres du groupe légendaire décident de faire un morceau ensemble, plus de 25 ans après leurs pères, forcément, Internet s'enflamme. Et il y a de quoi.

Car le morceau est franchement bien fait, et même si on pourrait leur reprocher une démarche un peu passéiste avec cette instru hyper old-school, et ces flows à l'ancienne, ce morceau est réussi. Déjà parce que ça nous ramène en arrière avec ce sentiment de nostalgie, ce qui était sûrement le but du titre. Mais aussi car le flow des 4 héritiers est carrrément dans les temps, et que ça rappe bien, pour de vrai. Ainsi, PXNER (fils de Method Man), Sun God (fils de Ghostface Killah), Young Dirty Bastard (fils d'ODB, évidemment), et InteLL, fils de U-God, se succèdent au micro en n'ayant presque rien à envier à leurs ancêtres.

On retrouve l'instrumentale avec très peu de notes différentes, comme celles de RZA à l'époque, sauf que c'est cette fois J. Glaze à la prod, mais le taff reste carré. Le groupe a décidé de s'appeler "2nd Generation WU", et le morceau s'appelle "7.O.D.", et un projet serait déjà bien avancé entre les 4 artistes. On a hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer !