Rihanna recule encore son album !

L’interprète de "Bitch Better Have My Money" a posté un message sur son compte IG, s'excusant ainsi auprès de sa famille et de ses amis d'être si occupés. Elle affirme également qu'elle travaille pour essayer d'équilibrer sa vie. Rihanna ajoute que cette année a été "écrasante" pour elle.

Il est possible que "BRB" signifie qu’elle reviendra une fois son album terminé ou qu’elle aura peut-être besoin d’un peu plus de temps.

Le dernier album de Rih, "Anti", est sorti en 2016 et il a connu un succès phénoménal notamment avec les morceaux "Work" ft. Drake, "Kiss It Better", "Needed Me", ou encore, "Love On The Brain".

Rihanna est une femme occupée qui dirige son empire de maquillage avec la marque Fenty Beauty et sa ligne de lingerie Savage X Fenty, ainsi que d’autres entreprises.

Espérons que le projet de la naïade barbadienne sortira début 2020...