Tout ce que l'on sait sur l'album de J.Cole !

On a enfin le nom de son prochain album...

J.Cole a annoncé un nouveau projet pour 2020 ! Après s'être imposé ces dernières années dans le monde du rap game américain, le rappeur sera bientôt de retour et pour ce fait, place aux gros teasing... On vous dit tout ce qu'on sait sur son prochain album.

Cole s'est considérablement ancré dans le rap américain. Depuis quelques années, sa voix, ses lyrics et ses featuring ont fait grandir son public. Le rappeur qui sent sa notoriété grossir petit à petit a envie d'un renouveau dans sa carrière musicale. En effet, il avait annoncé il y a quelques semaines qu'il ne voulait plus faire de featuring. Et lors d'un concert à Las Vegas, le rappeur avait fait pas mal de sous-entendus quant à l'arrivée du nouveau projet solo. Les fans sont même allés plus loin dans l'avancer : ils ont lu les preuves ! J.Cole avait sorti son dernier album en 2018, la dernière chanson s'appelait "1985 (Intro to "The Fall Off")". Les fans ont donc conclu que cette fameuse introduction "The Fall Off" était en vérité le nom de son prochain album. Le rappeur confirme.

Jermaine de son vrai nom n'a pas tardé à dire la vérité à ses followers sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter où il a répondu à quelques questions.

Déjà, lors d'une soirée d'écoute pour son ancien album "KOD", le patron du label de J.Cole (Dreamville Records) avait annoncé que "1985" était l'introduction d'une "autre merde" mais ne souhaitait pas développer. A part ça, le rappeur ne souhaite pas donner davantage de détails sur son projet... Rendez-vous en 2020 !