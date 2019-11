Post Malone : Son album est numéro 1 depuis 5 semaines !

Qui peut stopper Posty ?

Nouveau record battu pour Post Malone ! L'homme qui nous a sorti le fameux "Hollywood's Bleeding" en septembre dernier, continue son avancée fulgurante dans les charts. On vous explique tout.

Déjà, il faut savoir que Posty a démarré sur les chapeaux de roues : 78 000 ventes d'album dès la sortie de son nouvel album. Mais là, nouveau record, le rappeur/ chanteur vient de placer son album en première place du classement Billboard 200... Pour la cinquième semaine consécutive ! Pour rappel des faits, le classement des Billboard, c'est une référence pour les projets musicaux américains. D'ailleurs, le dernier album a avoir passé cinq semaines au Top des Billboard 200 c'était "Scorpion" ! L'album de Drake datant de 2018.

Il faut dire que Post Malone l'a joué intelligemment : le rappeur a vachement joué la carte des featuring dans ce nouvel album. On retrouve beaucoup de noms d'artistes qui ont le vent en poupe tels que Future, Swae Lee, Young Thug, Meek Mill, Travis Scott, Lil Baby, DaBaby... Son album est celui qui a actuellement fait le plus de chiffre cette année dépassant ainsi Ariana Grande ou encore Taylor Swift. Il a passé trois semaines consécutives sur le classement avant de laisser sa place. La semaine suivante, il est revenu à la première place, le 2 novembre dernier plus précisément. Et depuis, Posty a décidé de garder la couronne.

Pour les autres rappeurs présents sur les Billboard 200, Kanye West est numéro 2 avec "Jesus Is King" ! On retrouve également Young Boy Never Broke Again, Dababy, Young Thug ou encore Chris Brown.