Dadju présente la tracklist de son projet dans un clip hilarant !

Dadju a trouvé une manière assez originale de dévoiler la tracklist de "Poison" !

Dadju fait grimper la pression à quelques jours de la sortie de son prochain album, "Poison", qui sera disponible à partir du 15 novembre 2019. 5 jours avant le raz-de-marée donc, car le chanteur avait déjà atteint un disque de diamant avec son précédent projet, "Gentleman 2.0", il y a deux ans, dont certains d'entre vous chantent encore les titres. Un raz-de-marée qui s'annonce encore plus fort, car Dadju s'est offert les services d'un autre poids lourd de l'industrie : Nekfeu, et ses records de ventes incroyables qui le placent même devant certains rappeurs US.

Et pour faire plaisir aux fans, Dadju a décidé de nous livrer un petit clip humoristique pour nous présenter la tracklist de "Poison". Une vidéo où on le retrouve donnant la réplique à Inès Reg, celle qui a buzzé en demandant à son homme de lui mettre des "paillettes dans sa vie". Cette fois, il la confond avec une voiturière, ce qui fait que la jeune femme se retrouve au volant du bolide de Dadju, et en profite pour nous faire découvrir son album.

On retrouve donc 14 titres, dont 3 featurings, avec Nekfeu, Taic et Koba La D. Une connexion surprenante avec le rappeur au flow le plus imprévisible de France, mais après tout, pourquoi pas ? Plus que 5 jours à attendre avant de voir ce que ça donne !