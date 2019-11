Kanye West veut changer de nom !

L'artiste et designer Kanye West a lancé une nouvelle idée de nom et, honnêtement, il est difficile de dire si il plaisante ou si il est sérieux.

"Les gens disent que c'est vulgaire de se prétendre être milliardaire, mais je pourrais légalement m’appeler Christian Genius Billionaire Kanye West, pendant un an, jusqu'à ce que vous compreniez exactement ce que c'est", a-t-il déclaré à l'écrivain Mark , de la Fast Company . "Ça sera un nom difficile à taper", a plaisanté Mark Wilson . "Ça sera sur une plaque d'immatriculation", a déclaré West .

L'année dernière, il a suscité la controverse en suggérant que l'esclavage était un choix. En 2016, il a demandé un milliard de dollars au fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, affirmant qu'il avait une dette de 53 millions de dollars. En 2009, pour promouvoir une ligne de baskets, il a annoncé qu'il changerait de nom pour devenir Martin Louis the King Jr. Mais aussi, en 2006, il a posé pour Rolling Stone avec une couronne d'épines et s'est comparé à Jésus.

Quelques instants avant le changement de nom proposé, West discutait de la manière dont il s'était relevé en fin 2016, une année difficile pour lui, et il a abordé des solutions innovantes et respectueuses de l'environnement pour sa marque.

Kanye semblait s'être affaibli à l'automne 2016, peu après le lancement de sa ligne "Yeezy Season 4". Un mois après le lancement, son épouse Kim Kardashian West avait été cambriolé sous la menace d'une arme à feu à Paris. Par la suite, West se retrouva hospitalisé pour épuisement après avoir annulé sa tournée de 2016.

Aujourd'hui, Ye’ s'est lancé dans une série de projets, notamment la sortie de son dernier album, "Jesus is King" et une série de changements survenus dans sa société Yeezy.

Au cours de l'entretien, West a évoqué sa récente décision de transférer le siège de Yeezy à Cody, dans le Wyoming. Le nouveau ranch américain de plus de 1 600 m2 de la société permettra à la marque de mettre à l’essai des méthodes de "semences pour coudre" afin cultiver ses propres matériaux, a déclaré West.