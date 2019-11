ASAP Rocky bientôt de retour en Suède pour un concert !

La prison n'a pas dégoûté ASAP Rocky de la Suède, on dirait !

Si vous avez suivi l'actualité cet été, vous n'êtes pas sans savoir qu'ASAP Rocky, star du rap US, a eu une petite mésaventure pendant son dernier voyage en Suède, durant lequel il a fini par être incarcéré. Un fait divers qui ne semble pas l'avoir fâché avec le pays, au contraire même, puisque le rappeur y sera bientôt de retour pour un nouveau concert qui s'annonce énorme au vu du passif de Lord Pretty Flacko dans le pays.

On rappelle rapidement les faits : en juillet 2019, ASAP Rocky et deux de ses gardes du corps sont arrêtés par les forces de l'ordre suédoises. Le problème ? Ils se sont battus avec un jeune homme de 19 ans dans le centre de Stockholm. Mis sous écrou, le rappeur est finalement condamné à une peine de sursis et 1200 euros d'amende, après une campagne de soutien folle dans laquelle même Donald Trump a envoyé de la force à l'artiste. Mais il aura quand même passé 5 semaines en détention provisoire, ce qui n'est jamais très agréable, surtout vu les conditions de vie qui étaient les siennes.

Mais tout ça semble désormais faire partie du passé, puisque ASAP Rocky sera en concert à Stockholm le 11 décembre prochain, pour un show dont les bénéfices aideront les associations de lutte pour les droits des réfugiés. Pas rancunier, le Flacko !