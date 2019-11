S.Pri Noir : visage de la collection PSG x Hugo Boss !

Aussi bien aux USA qu’en France, la consécration pour un artiste est d’être polyvalent een touchant aux trois domaines les plus importants de l’industrie du divertissement, le triangle d’or du game : Rap, Mode, Sport.

L’enseigne allemande, Hugo Boss, est l'une des plus célèbres marques mondiales de mode masculine, vendant un costume sur six dans le monde et il faut savoir que depuis 2014, Hugo Boss est l’habilleur officiel du PSG. De l’entraineur aux joueurs, l’enseigne de luxe a pour mission de vêtir les membres du PSG durant les cérémonies officielles.