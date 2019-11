Dinos sort un nouvel extrait de "Taciturne" !

Avec "Sagittaire", Dinos rajoute un titre lourd de plus à son projet à venir.

Un an et demi après la sortie de "Imany", son album le mieux abouti jusqu'ici, Dinos est déjà prêt à remettre le couvert, avec un projet qui semble au moins aussi lourd que le précédent. En témoignent les nombreux extraits teasés jusqu'ici, avec même quelques sons déjà disponibles comme "Mack le Bizz" ou "XNXX". Un teasing finement mené depuis longtemps, avec des indices semés par-ci par-là, puis des extraits, et même un mois de sortie qu'on connaît, novembre.

On est donc dans la dernière ligne droite. Cette fois, Dinos fait monter la sauce avec un post Instagram, sur lequel on entend quelques punchlines issues du morceau "Sagittaire", qui sera dans son prochain album, "Taciturne". Un album qui sortira en trois versions, "Nuit", "Jour" et "Standard", et ce morceau figurerait donc sur la partie jour si on en croit la légende qui accompagne le post Instagram. Tout ça est d'ailleurs déja disponible en précommande, pour ceux qui veulent être sûrs de ne pas rater ça.

En tout cas, avec son sens de la formule, de la provocation qui pousse à la réflexion, qu'on entend dans ces premières lines, autant dire qu'on attend la suite avec impatience. D'autant que "Imany" avait été très bien reçu, et on espère qu'avec sa créativité retrouvée, Dinos va pouvoir avoir la place qu'il mérite dans le rap français !