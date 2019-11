Gims : son concert au Stade de France en intégralité ce soir sur TMC !

L'énorme concert de Gims au Stade De France sera diffusé ce soir par la chaîne TMC.

Alors qu'il était sur une lancée de plusieurs titres et projets à succès, Gims s'était décidé, le 28 septembre dernier, à franchir encore une étape supplémentaire, avec un concert au Stade De France. A l'occasion du "Fuego Tour", le rappeur / chanteur était venu chauffer la plus grande salle de concert du pays, le tout accompagné d'invités de marque, comme Heuss L'Enfoiré, Dadju, Gradur, H Magnum, RK et Vegedream en première partie, et des membre de la Sexion D'Assaut, Niska, Orelsan, ... Un événement très important donc, qui sera diffusé ce soir sur TMC, à partir de 21h15.

Une occasion, pour ceux qui ont raté ça, de se faire une bonne impression de ce que ça a pû donner, tout ce beau monde devant un Stade de France en folie. Il faut dire que les 72 000 places se sont vendues assez rapidement. Du coup, TMC nous propose un petit rattrapage, session qui durera 2h15. La diffusion sera suivie d'une interview du rappeur où il se livrera sur son concert, son parcours, ses projets.

On salue l'initiative de la chaîne TMC, qui multiplie les diffusions de concerts en clair, chose assez rare dans le rap jusqu'ici. Avant Gims, c'est en effet Orelsan et Soprano qui avaient eu la chance de voir leur show rediffusé en prime time, d'autant que ça avait relativement bien marché. Rendez vous donc ce soir, 5 novembre, à 21h15 sur TMC !