Featurings US-France : les internautes de Generations ont sélectionné les meilleurs !

Quels sont les meilleurs featurings Rap FR/Rap US ? Voici vos réponses...

On vous a posé la question sur notre page Facebook : quels sont, selon vous, les meilleurs featurings réunissant des rappeurs français et des rappeurs américains. Voici vos réponses et attention, tous les sons qui apparaissent dans cette liste ont été mentionnés plusieurs fois en commentaires, d'où leur sélection.

On vous laisse kiffer !

IAM featuring Method Man et Redman "Noble Art"

C'est le titre qui a été le plus cité dans les commentaires. Normalement, "Noble art" désigne la boxe, mais dans ce morceau sorti en 2003, c'est le rap qui est désigné comme un art noble. Qui de mieux que des références comme IAM et Method Man et Redman pour en parler ?

Psy4 de la rime featuring Nate Dogg "À l'ancienne"

Quand le groupe marseillais rencontre le funky Nate Dogg, ça donne ça ! Ce morceau légendaire fait partie du projet "Les Cités d'Or", troisième album de la Psy4. De plus, c'est officiellement le dernier son que Nate Dogg a enregistré avant son dernier passage à l'hôpital et sa disparition. Un son d'autant plus symbolique et un featuring plus que réussi.

Ol Kainry featuring Raekwon "De Park Hill A 91 Pise"

Extrait du projet "Les chemins de la dignité" sorti en 2004, ce son, comme le titre l'indique, crée un pont entre New York et le 9.1.

NTM featuring Nas "Affirmative Action"

Le morceau est sorti en 1996 et fête ses 23 ans cette année. Une collaboration réalisée pendant la période où le rappeur américain et le groupe NTM connaissaient leurs meilleures années. Celui qui représente la East Coast s'unit à Didier et Bruno pour "Saint-Denis Style remix" qui devient un vrai classique. Qu'une chose à dire : "International remix so check the lyrics !"

MC Solaar featuring Guru "Le Bien, le Mal"

Une rencontre surprenante entre MC Solaar et le membre du groupe Gang Starr, Guru ! Comme ils le disent eux-mêmes, "1993 Paris Brooklyn, la puissance du son", on comprend que les deux rappeurs ne sont pas là pour blaguer. Le clip old school réalisé à Paris nous donne envie de retourner à cette époque incroyable pour le hip-hop.