Les pires featurings entre rappeurs français et américains selon les internautes de Générations !

On vous a demandé sur notre page Facebook quels étaient les pires collaborations entre artistes français et américains et voici vos réponses...

Tous les artistes français qui connaissent un énorme succès en métropole ont souvent l'ambition de traverser l'Atlantique et devenir populaires à l'international. Et quoi de mieux qu'un featuring pour réaliser cet exploit ? Beaucoup de rappeurs français se sont lancés dans cette aventure et ont collaboré avec des stars planétaires en espérant atteindre le public américain.

Cependant, les collaborations peuvent parfois être décevantes, voire même catastrophiques... On vous a demandé votre avis et vous avez listé les pires featurings Rap FR/Rap US. Un rappeur américain revient souvent dans cette liste, Snoop Dogg. The Doggfather n'a rien à prouver et participe volontiers à des morceaux avec des Français, malheureusement, ils ne font pas partie des meilleurs.

Lacrim featuring Snoop Dogg "West Coast"

Sorti en 2019, ce n'est pas la première fois que Lacrim travaille avec un américain. Rick Ross, 6ix9ine, French Montana ou encore Lil Durk font partie des rappeurs avec qui il a déjà posé sur un son. Le morceau "West Coast" est sur le double album de Lacrim, intitulé "Lacrim".

Jamel Debbouze featuring Snoop Dogg "Operation Cleopatra"

Cette collaboration est très étonnante, d'autant plus que Jamel Debbouze est célèbre pour son humour et non pas pour ses talents de chanteur. "Operation Cleopatra" fait partie la bande originale du film "Astérix et Obélix : Mission Cléopatre".

David Carreira featuring Snoop Dogg "Viser le K.O."

Ce feat est le dernier de Snoop Dogg dans cette liste. David Carreira n'est pas rappeur, mais chanteur, connu au Portugal. Ce morceau rappelle légèrement à l'époque des les Boys Band des années 90...

La Fouine featuring The Game "Caillra for life"

À l'occasion de son quatrième album, Fouiny Babe s'est offert un featuring avec The Game. Grosse particularité : The Game a même fait l'effort de rapper en français sur un couplet entièrement écrit par La Fouine.

Tony Parker featuring Fabolous et Booba "Top of the Game"

Nouvel essai de la part du basketteur de NBA de percer dans l'industrie du hip-hop, pas très réussi. Pourtant, l'affiche est prometteuse. Fabolous et Booba posent sur le morceau dans lequel TP clame être au top du game... sauf qu'on connaît tous la suite.

