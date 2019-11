Gambi annonce son prochain tube

Gambi tease son futur hit : "Elle veut mes poutous" sur ses réseaux.

Après s’être imposé comme jamais avec son dernier single "Popopop", Gambi continue sur son ascension. Il vient de lâcher sur ses réseaux un extrait de son nouveau titre : "Elle veut mes poutous".

"Hé oh", "Popopop" ou encore "La Guenav", des sons qui ne cessent de raisonner dans vos têtes ces dernières semaines. La faute à qui ? A Gambi ! Le rappeur nous a livré deux titres du futurs ultra canons ! Et c’est pas fini. Un autre va s’ajouter à cette liste. Il s’appelle "Elle veut mes poutous".

Même si le titre du projet n'est pas encore confirmé, il promet d’être plus que dingue. On le sait, puisque l’artiste vient de publier un extrait sur ses réseaux. Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le rappeur TK va collaborer avec lui sur ce son. On ne pouvait pas espérer mieux ! Un pur kiff !

Gambi a compris que pour rester dans le game, il faut surfer sur sa lancée et son succès. La révélation de cette fin d'année 2019 a clairement réussi à imposer son flow. Il est drôle, décalé, entrainant.

Il a occupé la première place des ventes rap avec Hé Oh. Puis, il a décroché son premier million de vues grâce à "C’est moi Mbappé". Il est ensuite passé à un autre level avec son dernier son "Popopop". Ce dernier, est entré dans le très célèbre Top mondial Spotify. Qui dit mieux ?

Il ne faut pas oublier que la pépite du 94 qui était cas inconnu en 2018. Aujourd’hui on connait tous au moins un de ses sons. C’est un ovni. Vous savez comment il s’est fait connaître ? Grâce à une série de freestyle. Les internautes sont tombés dessus et ont clashé le jeune de 20 ans comme jaja. Il a fait ce qu’on appelle un bad buzz. On le comparait même à Kylian Mbappé. Gambi a décidé d’utiliser cette ressemblance pour en faire une force. Il sort "C’est moi Mbappé". Premier clip, qui a dépassé le million de vues. Bravo à lui, il a tout compris.