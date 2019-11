Voici la liste des 50 meilleurs albums Hip Hop US depuis 2000 !

Le magazine américain XXL a réalisé sa liste des meilleurs albums, découvrez-la !

Après la liste des meilleurs rappeurs, des pires rappeurs, c'est au tour de la liste des 50 meilleurs albums Hip Hop US depuis l'année 2000 de faire surface. Réalisée par XXL Magazine , elle énumère les projets qui ont une influence et qui, selon le magazine américain, "méritent d'être soulignés".

Dans cette longue liste, l'artiste qui apparait le plus grand nombre de fois est Kanye West avec cinq albums dont "The College Dropout", "My Beautiful Dark Twisted Fantasy", "Graduation", "Late Registration" et "Watch de Throne" avec Jay-Z. D'ailleurs, le mari de Beyoncé le suit de très près avec quatre albums dans la liste, dont le grand classique "The Blueprint".

Les deux potes sont suivis par Kendrick Lamar qui voit trois de ses quatre albums studios dans la liste, une vraie reconnaissance pour le rappeur de Compton, gagnant du Pulitzer Prize en 2018 pour "DAMN".

On y retrouve d'autres artistes qui comptabilisent deux projets comme Outkast, Eminem, Lil Wayne ou encore Drake !

Et en parlant des recrues de Young Money...la grande absente de cette liste est Nicki Minaj, plutôt bizarre quand on sait que tout le monde la considère comme la Queen depuis le début de sa carrière il y a 10 ans. Barbie s'est d'ailleurs emparée de son compte Instagram pour rappeler le succès de son album "Pink Friday" sorti en 2010. Le post rappelle que le premier album studio de Nicki est le projet signé par une femme qui s'est le mieux vendu en première semaine tous genres musicaux confondus durant cette décennie, et que par conséquent, il ne reste plus que 2 mois à un album pour battre cet exploit. Autant dire que c'est impossible. Est-ce une façon pour elle de lancer un pique à XXL Magazine ? Ou bien veut-elle simplement prendre sa "Roman's Revenge" ?

Cependant, Missy Elliott et Cardi B réussissent à se frayer un chemin dans cette liste en étant les deux seules femmes présentes. Rappelons que Cardi B a gagné le Grammy Award "Best Rap Album" avec "Invasion Of Privacy", une première pour une femme en solo.

Voici la liste complète des 50 albums :

4:44, Jay-Z

Be, Common

Below the Heavens, Blu & Exile

Boy Meets World, Fashawn

Damn., Kendrick Lamar

Daytona, Pusha-T

Disposable Arts, Masta Ace

Donuts, J Dilla

DS2, Future

Fantastic, Vol. 2; Slum Village

Fishscale, Ghostface Killah

Flower Boy; Tyler, The Creator

Game Theory, The Roots

Get Rich or Die Tryin’, 50 Cent

good kid, m.A.A.d city, Kendrick Lamar

Graduation, Kanye West

Hell Hath No Fury, Clipse

Invasion of Privacy, Cardi B

King, T.I.

Late Registration, Kanye West

Let’s Get Free, dead prez

Madvillainy, Madvillain

Miss E… So Addictive, Missy Elliott

Monkey Barz, Sean Price

My Beautiful Dark Twisted Fantasy, Kanye West

My Krazy Life, YG

Nothing Was the Same, Drake

Only Built 4 Cuban Linx 2, Raekwon

Phrenology, The Roots

Run the Jewels 2, Run the Jewels

Speakerboxxx: The Love Below, OutKast

Stankonia, OutKast

Summertime ’06, Vince Staples

Supreme Clientele, Ghostface Killah

Take Care, Drake

Tha Carter II, Lil Wayne

Tha Carter III, Lil Wayne

The Black Album, Jay-Z

The Blueprint, Jay-Z

The College Dropout, Kanye West

The Cool, Lupe Fiasco

The Documentary, The Game

The Eminem Show, Eminem

The Fix, Scarface

The Lost Tapes, Nas

The Marshall Mathers LP, Eminem

The Renaissance, Q-Tip

To Pimp a Butterfly, Kendrick Lamar

Train of Thought, Reflection Eternal

Watch the Throne, Jay-Z & Kanye West

Alors, vous en pensez quoi ?