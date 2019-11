J.Cole annonce un nouvel album pour 2020 !

J.Cole va revenir avec un gros projet pour l'année 2020 !

Alors qu'il s'est imposé ces dernières années comme une figure majeure du Rap US, certains le comparant même à des rappeurs comme Kendrick Lamar, J.Cole a passé une année 2019 encore plus active. Pas d'album solo, mais des collaborations par dizaines, un film avec son label DreamVille Records, et récemment, même, une apparition sur le tout nouvel album de Gang Starr, avec un titre remarqué: "Family and Loyalty". Il a même été tellement sollicité qu'il a annoncé qu'il ne ferait plus aucun featuring (sans préciser jusqu'à quand).

Et justement, cette annonce, ajoutée à celle qu'il vient de faire lors d'un show à Las Vegas, pour le Day N Vegas Fest, vient appuyer l'idée de l'arrivée prochain d'un projet solo. En effet, avec une vidéo en mode "folie des grandeurs assumée", J. Cole nous a offert ce qui ressemble à un spot de campagne présidentiel, pour nos annoncer que "The Fall Off", nom de son prochain album, arriverait en 2020, là encore, sans préciser de date. Il a déclaré qu'il bossait dessus depuis Avril 2018, juste après la sortie de son plus gros succès, "KOD".

Voilà en tout cas une nouvelle qui va rendre joyeux les fans de rap, de vrai rap, dont J. Cole affirme être un des héritiers aujourd'hui. Mais elle fera certainement moins plaisir à la concurrence, car l'homme a la fâcheuse tendance à monopoliser les charts et l'attention des médias spécialisés à chacune de ses sorties, depuis quelques temps. Avec des scores de streaming qui sont assez hallucinants pour un rappeur si porté sur les textes.