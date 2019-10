Eminem : son best of est présent depuis 9 ans dans les charts !

En 2005, Marshall Mathers a lancé "Curtain Call: The Hits", un best of célébrant tout ce qu’il avait fait dans le rap jusqu’à ce moment de sa carrière. En raison du nombre de singles sensationnels qui ont honoré le répertoire, y compris "My Name Is", "Stan", "Lose Yourself" et beaucoup d'autres de ses classiques, il n'est pas totalement surprenant qu'il s'agisse du premier projet hip hop a perduré neuf ans dans le palmarès Billboard 200.