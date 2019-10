Joyestarr, Kool Shen et Lord Kossity à nouveaux réunis dans "Mosh Pit" !

DJ Statics et Morvilous ont eu la bonne idée de réunir à nouveau JoeyStarr, Kool Shen et Lord Kossity sur un nouveau morceau, "Mosh Pit", à la limite du dubstep !

Si on nous avait dit qu'un jour, on ré-entendrait Kool Shen, Joeystarr et Lord Kossity sur le même morceau, on n'y aurait sans doute pas cru. Et pourtant, aujourd'hui, c'est arrivé. En effet, le collectif FFB, créé par DJ Statics et Morvilous (le petit frère de JoeyStarr, DJ lui aussi), a invité les trois stars des années 90, avec leur hit "Ma Benz",(entre autres) en 98, à poser de nouveau ensembles.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la connexion est surprenante. Car même si, comme Kool Shen le rappelle, c'est bien "le retour du trio", ils s'aventurent tous les trois sur un terrain qu'ils connaissent assez peu : la dubstep. Une instru electro très agressive, sur laquelle Kool Shen et JoeyStarr adaptent une sorte de flow trap plutôt efficace, pendant que Lord Kossity sait ce qu'il sait faire : ambiancer avec toute son énergie.

On vous laisse écouter cette collaboration toute neuve, et nous dire ce que vous en pensez ! En attendant, bientôt, pourquoi pas, Kool Shen, Joeystarr et Lord Kossity sur de la country à la Lil Nas X ! Et si, après des années d'absence, NTM profitait de l'élan provoqué par leur apparition sur "93 Empire" pour revenir avec un nouveau projet ?