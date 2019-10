Eminem : un extrait de sa collab avec Joyner Lucas dévoilé !

Un court extrait du projet de Joyner Lucas et Eminem apparaît en ligne.

Un court extrait de la collaboration de Joyner Lucas et Eminem a fait surface ce lundi 28 octobre. Le titre du son : "What If I Was Gay?". Un teasing de treize secondes qui a suffit à alerter la toile !

Joyner Lucas s’est fait un nom. Il est considéré comme étant l’un des meilleurs paroliers du music game. Il a reçu des éloges des plus grands, y compris Eminem. Il a d’ailleurs co-signé sur le projet de celui qui vient de détruire Lord Jamar en plein concert, "Kamikaze". En plus de cela, les deux ont également collaboré sur la chanson "Lucky You."

Joyner Lucas s’apprêterait à sortir un tout nouvel album : "ADHD". Il a aussi annoncé que du lourd allait bientôt sortir avec Eminem. Et oui, le duo se reforme sur un nouveau projet. One ne sait pas si ça a un lien avec le new opus. Si on a pas encore la date de sortie on sait que ça taff dur !

Pour nous mettre l’eau à la bouche et faire monter la température (vous choisissez l’adage que vous préférez), il nous ont lâché un extrait. Un très très très court extrait : Un teasing de 13 secondes.

Il se nomme : "What If I Was Gay?", que l’on traduit par "Et si j’étais gay?". Ces quelques secondes nous donnent un avant goût du titre. Les paroles ? "Et si je te disais que j’étais pas à ma place / Attends, et si je te disais que j’étais gay ?". Joyner s’amuse sur le morceau. Em rebondit aussi sur la sur le même fragment, il rétorque : "Et si je suis un hypocrite qui a juste peur de faire face à la vérité? / Attendez, et si je vous ai dit que je suis gay, aussi?".

C’est osé, c’est fort, c’est du Em & Joy quoi ! En tout cas, ça a suscité de l’intérêt ! Si vous voulez entendre le son c’est juste ici :