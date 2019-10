Snoop Dogg pense que TDE est une meilleure version de Death Row Records !

Alors que les artistes de TDE ont connu un succès commercial et des critiques élogieuses, le label n'a cessé de se comparer à Death Row , qui a également publié des disques de Dr. Dre et 2Pac .

"TDE a procédé de manière totalement différente de celle de Death Row. Death Row l'a fait avec une approche gangsta. Nous étions déterminés à être les plus durs, les plus méchants, les plus froids, les plus rudes du game. C'était notre mission. Les rappeurs de TDE sont pacifiques, ils sont passionnés, ils sont des rappeurs de partout et ils représentent le hip-hop. Je ne pense pas que TDE et Death Row soient la même chose. Je pense que Death Row a préparé le terrain pour que TDE le fasse à sa manière afin qu'ils puissent perdurer dans les 20 années à venir", avait déclaré Snoop.