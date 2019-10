Lomepal : 5 titres inédits pour la réédition de "Jeanine" !

Lomepal est déja de retour avec des morceaux inédits, pour la réédition de son album "Jeanine" !

Lomepal est partout depuis maintenant 2 ans, mais vraiment partout. Après les succès de "FLIP" et "Jeanine", ses deux albums solo, le rappeur fait désormais partie des plus grosses têtes d'affiche dans le rap game français, multipliant les concerts, les festivals, les interviews. Et un an après la sortie de "Jeanine", le rappeur a décidé de nous offrir une réédition, avec plusieurs nouveautés, appelée "Amina".

On note par exemple la présence de 5 morceaux inédits, avec notamment une intro en collaboration avec sa mère, ou encore "Flash", "Montfermeil", "Regarde moi", mais aussi des maquettes de morceaux, ou des versions live de chansons déjà connues comme "Trop Beau", ou "1 000 ° C" avec Romeo Elvis. Au total, on a droit à 11 nouvelles pistes pour ce projet, on peut dire que Lomepal a respecté ses fans avec cette sortie, malgré son agenda très chargé.