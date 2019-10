S.Pri Noir : son album arrive bientôt !

L'album de S.Pri Noir est bientôt terminé, c'est lui qui le dit !

Avec son projet "Masque Blanc", le rappeur S.Pri Noir avait frappé fort dans le rap français, lui qui était dans le game depuis plus de dix ans maintenant sans rencontrer un succès commercial important. Mais la persévérance et le travail ont payé, et S.Pri est maintenant reconnu par la presse spécialisée, par ses potes du rap game, et également par le public, grâce à son album, et ses nombreux featurings à succès (comme ceux avec Nekfeu).

Mais depuis "Masque Blanc", les fans attendent impatiemment le nouveau projet du rappeur parisien. Un album qui avait été annoncé comme "arrivant bientôt", depuis juin 2019, 6 mois donc, pendant lesquels on a eu droit à quelques extraits, des feats, des clips, mais toujours pas de trace ni d'annonce de date officielle pour le projet. Du coup, les fans s'impatientent, et obligent l'artiste à nous donner des infos sur Twitter !

J’suis sur les finitions le finishing les finisseurs https://t.co/xJOmiNQPSQ — S.PRI NOIR (@SPRINOIR) October 25, 2019

Et si on en croit le rappeur, le prochain album devrait arriver très bientôt, puisqu'il est en ce moment dans "les finitions". On imagine donc que ça devrait être livré d'ici la fin de l'année 2019, ou au moins le début de 2020. On reste à l'affût et on vous en redis plus dès qu'on a de nouvelles informations, comme la cover, la date exacte, ou le traclisting du projet.

Et on en profite pour se remettre un des feats de S.Pri Noir les plus réussis, avec Nekfeu !