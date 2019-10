Kanye West : Twitter en feu après l'écoute de "Jesus Is King" !

Le nouvel album de Kanye West a enflammé les réseaux sociaux, "Jesus Is King" est un vrai événement.

Vous avez sans doute suivi le feuilleton Kanye West et son album "Jesus is King" pendant toute la journée d'hier. Annulation, report, puis finalement, annonce de sortie en fin de journée, en provoquant évidemment un buzz immense. Il faut dire que le projet était plutôt attendu, car teasé depuis plusieurs mois, avant d'être reporté une première fois, en septembre. Puis une seconde fois, dans la journée d'hier, avant d'être finalement annoncé comme imminent.

Cette fois ça y est, il est là : 11 titres, avec des featurings assez inattendu comme Ty Dolla Sign, mais surtout Les Clipse au grand complet, chose devenue extrêmement rare. Et les réactions se sont évidemment multipliées, jusqu'en France, même si la religion n'y a pas une place aussi centrale qu'aux USA. Et elles ont l'air globalement positives, et également humoristiques, comme souvent sur Twitter.

Les musulmans ils ecoutent Jesus is king de Kanye West comme ça pic.twitter.com/64OLrqhqxL — iliasensio (@haj_joestar) October 25, 2019

Kanye West droppant #JesusIsKing : pic.twitter.com/N4bGz3t4SD — Yannick Blanc-Florentine (@yannickflo) October 26, 2019

On a donc vu une explosion des vannes autour de Jesus, forcément, même si on a aussi eu droit à des réactions plus sobres. Celle de Pusha-T, par exemple, très proche de Kanye, présent plusieurs fois sur l'album, notamment à l'écriture.

#JesusIsKing out now on all platforms. #UseThisGospel feat. Clipse and Kenny G...God is Great ???? congratulations Ye...always love. @ Norfolk Waterside Marina https://t.co/jAezKdUgfD — King Push (@PUSHA_T) October 25, 2019

On attend de voir si le projet sera aussi bien reçu par les rappeurs moins proches de Kanye, on vous tient au courant de tout ça. Car avec ses prises de position étranges en politique, K.West s'est retrouvé un peu mis à l'écart pendant quelques mois...