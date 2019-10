AMA : Post Malone truste les nominations !

Post Malone domine les nominations des American Music Awards qui auront lieu en novembre prochain. Effectivement, Malone se retrouve avec sept nominations à son palmarès. L’auteur de "Take What You Want" a été sélectionné pour le prestigieux prix de l'artiste de l'année aux côtés de Taylor Swift, Ariana Grande, Drake et Halsey.



Il est également le favori dans la catégorie Rap/Hip-Hop, où il rivalise avec Cardi B et Drake, et dans le genre Pop/Rock, qui voit également Drake et Khalid en liste.

De plus, il a reçu des nominations pour l’album préféré de l’année avec son opus "Hollywood's Bleeding", mais aussi, pour la collaboration de l'année avec "Sunflower" mettant en vedette Swae Lee dans "Spider-Man: Into the Spider-Verse".



Malone a une concurrence féroce dans la catégorie Collaboration of the Year, avec "Old Town Road" de Lil Nas X, "Shallow" de Lady Gaga et Bradley Cooper, "Señorita" de Shawn et Camila Cabello et "Happier" de Bastille et Marshmello.