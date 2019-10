Kanye West : "Jesus is King", une question d'heures ?

Kanye West n'en fini plus de jouer avec les nerfs de ses fans au sujet de son prochain album...

Kanye West est un habitué de teasing à l'infini, et chacun de ses albums depuis "The Life Of Pablo" fait l'objet d'une promo délirante, à base de fausses dates de sorties, de reports et de déclarations folles. Pour "Jesus Is King", Ye' prend le même chemin. Prévu pour le 27 septembre dernier, il avait d'abord été reporté à aujourd'hui, 25 octobre. Mais, surprise, on a eu droit à l'annonce d'un nouveau report il y a à peine quelques heures.

Une habitude pour Yeezus qui adore surjouer le côté artiste perfectionniste qui s'en fout des lois de l'industrie, alors même qu'il en est un pur produit. Sauf que cette annonce de report pourrait bien s'avérer fausse : Kanye s'apprêterait à diffuser son album dans les heures qui viennent.

#JIK was turned in at 4AM. I had @kanyewest approval to oversee Final mixes and mastering. It takes 8 hours for the LP to ingest into the Digital Streaming Platforms. I didn’t eat dinner so you guys could have this by Lunch time 12/1pm EST????????????????????#QueensAllDay — Consequence (@ItsTheCons) October 25, 2019

C'est le rappeur / producteur Consequence, très proche de l'artiste, qui a fait l'annonce sur Twitter, affirmant qu'il possédait l'autorisation de Kanye pour diffuser le mix final de l'album sur les plates-formes de streaming. Chose qu'il serait en train de faire, et on pourrait donc bien avoir droit à "Jesus Is King" d'ici le début de soirée. Parfait pour commencer le week end avec du gros son ! Il va falloir attendre toutefois que les pistes soient uploadées, comme le rappel Cons'.

On espère que l'album vaudra le coup d'avoir fait tout ce remue ménage, mais avec Kany West, c'est souvent le cas !