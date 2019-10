313 se sent "Seul"

313 sort un extrait de son EP à venir "Orgya"

Signé sur le label de Vegedream, le groupe 313 est sorti du lot grâce à la vidéo "Amours de jeunesse" au mois de mars et qui cumule aujourd'hui presque quatre millions de vues. Bōken-ka, OKKO et Blum forment ensemble le groupe 313. Bōken-ka et OKKO sont frères et Blum est un de leurs amis d'enfance. Ils sont trois, viennent du 13e arrondissement de Paris, leur nom était donc tout trouvé, ce sera 313.

Lorsque "Amours de jeunesse" est sorti, il n'avait même pas 1000 abonnés sur leur chaîne YouTube. Le succès du clip "Amours de jeunesse" les a donc surpris mais également comblés. Forcément sollicités par des labels et des maisons de disques, c'est finalement Vegedream qui emporte le morceau et à qui 313 confie son avenir.

La force de ce trio, c'est sa complémentarité. S'ils possèdent chacun un style qui leur est propre, ils savent s'unir dans une même direction artistique et faire de leur différence une vraie force. Surtout, ils rappent mais ils savent aussi chanter et plutôt bien ! Si vous avez une doute, on vous conseille de regarder leur dernier clip, "Seul".

Ce dernier est annonciateur de leur premier projet, "Orgiya" à sortir le 15 novembre prochain. On ne sait pas si cet EP sera du même tonneau mais dans "Seul", 313 confirme ses capacités à performer dans la nostalgie, dans les morceaux poignants, réalistes et émouvants. Mais si vous avez encoe une doute 313 vous invite à la Boule Noire le 21 février 2020 pour leur première grande scène. Le tout en moins d'un an. Un parcours qui, s'il reste à confirmer, n'en laisse pas moins pantois...