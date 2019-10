13 Block sort une réédition surprise de "BLO" !

Le groupe 13 Block a décidé de faire plaisir aux fans avec une réédition de leur album "BLO"

Le 13 Block n'a pas fini de faire des siennes, surtout après le succès critique de leur dernier album en date, "BLO", sorti le 26 avril 2019. Un album qui a été très bien exploité sur scène durant cet été, et qui a reçu des louanges de tous les médias spécialisés. Et ça n'est pas un hasard : leur rap assez énergique, brutal, avec des mots crus et simples mais qui ont un sens fort, est très efficace, autant en live qu'en studio.

Et pour faire plaisir aux fans, et peut-être atteindre une certification bien méritée, le quatuor du 93 a décidé de nous offrir une réédition surprise de leur projet. L'annonce est parue sur leur compte Instagram, et ils déclarent que 5 nouveaux titres seront ajoutés à "BLO", dont nous avons les noms dans la légende : "Illégalement", "Franck Lucas Tony", "Esclave", "Sablier" et "Vraie Vie". Tout ça sera apparemment disponible dès demain, 25 octobre, sur toutes vos plateformes de streaming !

Après des énormes bangers comme "Metagorique", "Binks 2.0" et bien d'autres encore, on imagine que le groupe va rester dans ce créneau qu'il maîtrise quasiment à la perfection. Cette annonce intervient à 4 jours de leur énorme concert à l'Olympia, qui promet d'être bouillant, et également après la signature d'un deal avec Adidas pour la nouvelle paire de Supercut.Tout sourit donc au 13 Block dans le rap game, et on est contents pour eux. On a déjà hâte d'entendre ce qu'ils ous préparent, et on remercie évidemment Stavo pour les travaux.