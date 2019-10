Megan Thee Stallion écrit un film d'horreur !

Il se pourrait que Megan Thee Stallion ajoute la casquette de cinéaste à son CV. La H-Town Hottie a participé à l’émission 24 Hours with... du magazine Vogue et a été interrogée sur un scénario sur lequel elle travaille actuellement. "Oh oui, c’est pour un film d’horreur", répond-elle. "Tout le monde sait que j’aime les films d’horreur".

On lui a ensuite demandé de nommer son film d'horreur préféré :