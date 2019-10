Damso : son concert à l'AccorHotels Arena disponible en replay

Le concert de Damso à L'AccorHotels Arena du 4 décembre 2018 dispo en replay.

Le 4 décembre 2018 Damso était en concert à L'AccorHotels Arena. Le show a été filmé. Et c’est France 2 qui a décidé de le diffuser à la télé. Le replay est disponible.



Ils étaient 176 000 personnes à kiffer derrière leur télévision ce lundi 21 octobre. Tous, hypnotisés devant France 2, s’enjaillaient sur la diffusion d’un concert. Et attention, ne vous fiez pas aux apparences, on ne parle pas d’un show de Julien Doré ou de Michel Sardou. On a rien contre eux, mais bon c’est pas trop trop notre délire quoi. Là on parle du grand, du talentueux, de la pépite (ok on s’arrête là, après ça fait trop) : Damso !

En concert le 4 décembre 2018 dans le cadre de sa tournée Lithopédion Tour, à l’AccorHotels Arena, mieux connu sous le nom de Bercy, la cible de Booba a mis le feu. 20 000 personnes étaient venues l’applaudir et chanter ses sons. Et tranquille pleure pas, si tu n'étais pas là, on te laisse la chance de te rattraper. Tu peux revoir cet incroyable concert. France 2 t’avais déjà donné l’opportunité de le faire lundi. Après on va pas se mentir, c’est galère le début de semaine. Donc comme ils sont cools, ils vous donnent un deuxième round de rattrapage (ça se dit, ça ?).

Rendez-vous sur la page de la chaine pour regarder le show dans son intégralité. Ne perdez pas trop de temps, la vidéo est disponible jusqu'au 5 décembre seulement.

Une chose est sûre, vous n’allez pas être déçu. Sur scène, celui qui vient de créer son association envoie du lourd. En plus il nous offre une vraie plongée dans sa discographie. Et qui dit Damso, dit collaboration of course ! Le rappeur fait des feats avec de gros invités comme Kalash, Vald, Angèle et Orelsan.

Vous attendez quoi ? Go matter le replay !