Nicki Minaj : elle veut former un supergroupe avec Selena Gomez et Kendall Jenner !

Barbie souhaite former une nouvelle team musicale...

Nicki Minaj a une drôle de façon de faire sa communication ! Plus tôt cette semaine, la star du rap américain a annoncé qu'elle allait former un groupe en compagnie de personnalités 100% féminines mais que ce groupe devait être formé par... les internautes uniquement. Mais qu'est-ce que Barbie Queen fabrique ?

La rappeuse la plus colorée du game américain n'en finit pas de faire parler d'elle : après avoir annoncé sa retraite le mois dernier, les fans ont tous été attristés. Puis frustrés : quelques semaines après, elle est en featuring sur le morceau "Fendi" de PnB Rock. Encore plus incompréhensible, la rappeuse de 36 ans aurait préparé en secret un nouvel album. Elle aurait été vue à la sortie de studios d'enregistrements à plusieurs reprises. Des dires en contradiction avec son envie de quitter le monde artistique et de se concentrer sur son mari et sa future vie de famille.

Toujours peu d'informations concernant ses projets musicaux, mais une chose est sûre c'est que cette semaine la star vous demande de l'aider à former un groupe de trois personnalités médiatiques, faisant de la musique ou non. La liste de ces artistes est longue : Adèle, Ariana Grande, Billie Eilish, Selena Gomez, Kendall Jenner ou encore Millie Bobby Brown (l'actrice qui joue Eleven dans la série Netflix, "Stranger Things"). Ces personnalités féminines ont un point commun, elles ont toutes chanté des sons de Nicki Minaj. La rappeuse les a toutes reprises sur Instagram et a demandé à ses fans de choisir laquelle ils préfèrent. En début de semaines, les internautes penchaient principalement sur la chanteuse anglaise, Adèle. Mais depuis quelques jours, le résultat final commence à se concrétiser. Les fans de miss Minaj préfère Selena Gomez et Kendall Jenner.

Pour l'instant, Nicki Minaj n'a rien concrétisé mais si les trois créent un projet musical ou autre ensemble, ça risque de piquer très fortement !