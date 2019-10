Nicki Minaj est une femme mariée !

À partir de maintenant, vous pouvez appeler Nicki Minaj, Onika Tanya Maraj-Petty. La rappeuse a annoncé sur Instagram lundi soir qu'elle avait officialisé avec son petit ami de un an, Kenneth "Zoo" Petty, 41 ans. La MC, âgée de 36 ans, a dévoilé la nouvelle via une courte vidéo présentant un mug "Mme.", une casquette de baseball blanche "Bride", un mug "Mr." et un chapeau noir "Groom".