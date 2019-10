Soolking annonce officiellement son retour !

Ça y est, Soolking l'Affranchis est bientôt de retour dans les bacs, et il le fait savoir !

Soolking est au sommet de la vague depuis la sortie de son album "Fruit du Démon", il y a bientôt un an. Un projet certifié platine qui lui a ouvert encore plus de portes, comme celles d'un featuring avec Black M, de concerts un peu partout, et il a également accompagné Fianso pour le concert de l'Abbé Road, le concert caritatif. Bref, il est partout, mais le temps depuis son dernier album commence à s'écouler. Vous le savez, dans ce game, rien n'est jamais acquis, et c'est pour ça que le chanteur Algérien a annoncé officiellement son retour dans les backs, sur ses réseaux sociaux.

Lors d'un court extrait posté sur son compte Instagram, il nous dévoile quelques notes de son prochain single, qui s'appellera visiblement "BB ALO", qu'il annonce déjà comme un nouveau hit dans la légende du post. On y voit également une photo, avec Soolking qui regarde à travers la glace une jeune femme, identifiée elle aussi dans la légende comme la mannequin polonaise Nicole Sobek (par ici pour les curieux, on vous voit...). Le reste du texte ne laisse aucune place au doute : l'artiste sera bel et bien de retour dans les bacs dès l'année 2020 !

Pour la date exacte, on ne sait pas, mais comme l'album est déjà bouclé (annonce faite par Soolking lui-même), on imagine que ce sera livré au début de l'année prochaine. Et vu le succès du précédent projet, attendez vous à un nouveau raz-de-marée sur toutes les ondes de France, d'Algérie, et même sûrement bien au-delà !