Gradur : la date de son prochain album annoncée !

Après trois ans d'absence, Gradidur est de retour...

Gradur prépare son grand retour ! Après deux album studio en 2015 et 2016, "L'homme au Bob" et "Where Is l'Album De Gradur", les fans attendent toujours son nouveau projet studio qui ne devrait pas tarder à voir le jour puisque dimanche soir, Gradur a balancé la date de son prochain album sur Instagram... On vous dit tout !

On l'attendait ! Trois années se sont écoulées depuis son dernier projet solo, Gradur nous a balancé dimanche 20 octobre la pochette de son nouvel album. Deux semaines auparavant, le rappeur de Roubaix nous avait sorti le titre "Rari" qui a fait l'unanimité. Il était plus qu'évident qu'après cette petite bombe musicale, les bonnes nouvelles allaient continuer jusqu'à l'annonce officielle du troisième album hier via son compte Instagram :

Voilà l'annonce ! Le nouvel album s'appellera donc "Zone 59" et il arrive le 29 novembre prochain. Un projet qu'il a bossé sur plusieurs années manifestement et qui est enfin prêt à débarquer... On voit sur sa nouvelle pochette que Gradur n'oublie pas son fameux "bob", objet symbolique, une référence son premier projet.

D'ailleurs les secrets de ce nouvel album ne nous sont pas encore tous dévoilés ! Plusieurs noms ont été teasé sur les réseaux sociaux... Beaucoup d'internautes pensent qu'un featuring avec Ninho verra le jour... Aussi, Gradur a répondu à un twittos qui lui demandait un feat avec Niska en identifiant ce dernier. Est-ce peut-être la promesse d'un featuring déjà prêt entre Monsieur Sal et Gradidur ? Affaire à suivre...

Et surtout, rendez-vous le 29 novembre prochain !