Kalash nous sort la tracklist de "Diamond Rock" !

Kalash nous a dévoilé la tracklist de son prochain album, "Diamond Rock", avec quelques énormes featurings !

Kalash est sur tous les fronts en ce moment. Le Martiniquais n'en finit plus de faire la une de l'actualité depuis quelques mois, avec d'abord ce clash contre Booba, son ancien boss, mais aussi de nombreuses sorties musicales. Et, surtout, l'annonce de la sortie de son prochain album, "Diamond Rock", qui sortira le 1er novembre 2019 ! Un peu plus d'une semaine avant d'entendre le nouveau projet du rappeur / chanteur, qui compte bien taper aussi fort qu'avec son précédent disque, "Mwaka Moon", sorti il ya 2 ans maintenant.

Après ses démêlés judiciaires, place à la musique donc, et Kalash vient de nous dévoiler sur Twitter la tracklist de son long format à venir, avec 18 titres, et une liste de featuring qui fait déjà saliver ses fans. En effet, on y retrouve des habitués, comme Mavado, Crayon, Satori, MS Banks, mais aussi de grosses stars, comme Dadju, Kalash Criminel, et enfin, tenez vous bien... Gucci Mane ! Une sacrée surprise, qui devrait permettre à l'artiste d'accroître encore un peu plus sa notoriété aux côtés de Guwop, qui est lui aussi très en forme.

Already Available #DIAMONDROCK Pre-order @kalash972 The BEST ARTIST Music for your music to Dance and Music for your Life #Mon Rocher du Diamant c’est mon Diamant Naturel ???? #kalash972 met en lumière ce rocher du Diamant pour le faire briller comme un Caribbean Diamond ???? pic.twitter.com/IXwfndtbKz — Bidji: Music/Culture/Sports/Entertainment (@BidjiBidji7) October 19, 2019

Après Kaaris, c'est donc au tour de Kalash de se payer les services de la star du Rap US, un des pères fondateurs de la Trap, avec Young Jeezy, T.I. et quelques autres. Kalash et Gucci, deux univers musicaux qui, on l'espère devraient parfaitement coller. A noter que Kalash sera également présent sur l'album d'IAM, le groupe phare du rap français, qui sortira son projet le 22 novembre. Pas de repos pour Kalash, il est partout !