Nas fatigué de la nostalgie autour de "Illmatic" !

Nas en a assez qu"on lui parle tout le temps de son album classique "Illmatic"...

Lorsque, pendant un jour du mois d'avril 1994, Nasir Jones (le vrai nom de Nas) a sorti son premier album "Illmatic", jamais il n'aurait pu s'attendre à un tel impact, dans le monde du rap, et même au-delà. Car cet album a véritablement changé la donne, allant installer certains de ses tubes dans les charts du monde entier, et il a même réussi à captiver des professionnels de Jazz, de Blues. Un impact bien plus large que dans le simple monde du rap US donc, et "Illmatic" demeure un des plus gros classiques de l'Histoire du hip-hop, il truste d'ailleurs souvent la première place des classements de tous les spécialistes.

Encensé de multiples fois, Nas commence pourtant à en avoir marre d'entendre parler tout le temps de ce disque. Lors d'une interview avec "Haute Living", il a avoué que toute la nostalgie autour du projet commençait à l'ennuyer : "J'en ai marre de célébrer ça. Je suis reconnaissant, mais c'est come si ce disque avec son existence propre. Il y a 5 ans, j'ai fêté les 20 ans de Illmatic avec l'Orchestre Symphonique National , et 5 ans plus tard, on m'en redemande encore. Je n'ai pas delandé ce style de "calendrier" qui me montre à quel point le temps passe vite...".

Nas enchaîne : "25 ans, ça fait la longueur d'une vie, et j'ai donc encore un autre spectacle avec l'Orchestre Symphonique cette année. Vraiment, je suis reocnnaissant, mais ne célébrer qu'un seul de mes albums quand j'en ai fait une dizaine dans toute ma carrière, c'est vexant. Je ne veux plus qu'on célèbre quoique ce soit autour de "Illmatic", j'en ai assez. Mesdames et Messieurs, merci d'apprécier ce disque, mais moi j'arrête !". Un message clairement reçu. Mais ça ne va pas nous empêcher de l'écouter !