Haristone dévoile le clip de "Qu'un Homme" !

Haristone nous le dis dans son tout nouveau clip, "je ne suis qu'un homme".

Le rappeur français Haristone n'est plus vraiment un rookie. Car malgré son jeune âge, il a plusieurs projets sortis, quelques collabs notables, et surtout un style et une esthétique qui ressortent un peu dans la scène rap français actuelle. Après avoir sorti son dernier EP en 2017, "Off", il nous dévoile une petite nouveauté avec le clip de "Qu'un Homme", peut-être extrait de son prochain projet, "La vie en Stone", prévu pour 2019. On imagine donc que ça devrait arriver très prochainement.

En attendant, on vous laisse découvrir sa nouvelle vidéo, toujours bien travaillée, comme le rappeur en a l'habitude. Le thème du morceau est l'humilité, il s'agit donc finalement d'une sorte d'anti-egotrip, dans lequel Haristone se rend compte du chemin qu'il lui reste à parcourir, en tant qu'homme et artiste. Et le clip y colle assez bien, puisqu'il nous montre un rappeur, qui, retournant au quartier, essaye de changer les choses à son niveau, imaginant qu'il est au-dessus des autres. Une intention louable au départ, mais qui se termine extrêmement mal pour le personnage, avec son décès en fin de clip. Une vidéo assez poignante, et très bien filmée par les caméras de Director Mod !