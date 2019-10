Dadju : le feat avec Nekfeu est signé !

Le prochain album du prince nous révèle l'une de ses surprises...

Une connexion qui risque d'être rapidement en tête des chartes ! Le prince Dadju et Nekfeu le "fenek" nous ont préparé une nouvelle pépite musicale...

Le petit frère de Maitre Gims, Dadju s'impose en solo dans le monde de la musique urbaine depuis 2017. Pour rappel, il avait cartonné avec son titre hyper romantique "Reine" qui a donné lieu à un album qui a fait l'unanimité : "Gentleman 2.0". Le séduisant prince est en train de nous préparer un deuxième album studio prévu pour le 15 novembre prochain. Ce nouveau projet devrait s'appeler "Poison" et les sons qu'il nous a déjà sorti sont des hits : "Compliqué" que vous devez déjà connaitre par coeur et depuis vendredi 11 octobre "Ma Vie" ; un titre hyper mélancolique.

Pour l'instant, Dadju reste très discret sur ce nouvel album... On sait qu'il a déjà signé un gros featuring avec Soolking mais que ce duo sera dans l'album du "King", pas dans celui de celui du prince (Dadju). Alors qui sont les artistes qui seront présent sur ce nouveau projet ? Ça se concrétise petit à petit... Le prince a généralement tendance à s'entourer de ses proches comme Maitre Gims, Abou ou encore Franglish. Dans la réédition de son album "Gentleman 2.0" on pouvait retrouver également Kalash, MHD ou encore Vegedream et Naza. Que des grands noms de la musique urbaine !

Et pour ce nouvel album, on aura encore plus de surprise ! Nekfeu sera de la partie, c'est officiel. Le prince Dadju nous a fait part de la bonne nouvelle sur Twitter. Une information pour le moins surprenante connaissant l'écart de style entre les deux artistes mais si Alkpote et Bilal Hassani l'ont fait alors pourquoi pas ?

Une chose est sûre : si cette news est complètement vraie, on va avoir droit à un grand hit ! Hâte d'écouter ça...