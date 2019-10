Dr. Dre travaille sur l'album de The Game

L'album "Born To Rap" serait-il bientôt prêt ?

Il est vrai qu'on a souvent des nouvelles de Dr. Dre en studio, et cette fois-ci ce n'est toujours pas pour lui qu'il se salit les mains, mais pour The Game. En effet, l'album de The Game intitulé "Born To Rap" a été annoncé en début d'année mais n'a pas de date de sortie officielle pour le moment.

The Good Doctor, aperçu en studio il y a quelques semaines, semble travailler sur un morceau assez spécial. En effet, Osbe Chill, le protégé de The Game présent ce jour-là en studio, confie : "Ils travaillaient pour la chanson sur laquelle Nipsey Hussle a posé. Il travaillait là-dessus, sur la production et tout ca, mais surtout sur cette chanson en particulier."

Une fois la session en studio terminée, Dr. Dre aurait demandé si quelqu'un avait quelque chose à faire écouter, Obse Chill a saisi sa chance. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, on peut voir le créateur de "The Chronic" en train de kiffer sur le son du jeune rappeur. Obse déclare à ce propos : "Il y avait quelques personnes qui jouaient de la musique et il a demandé à écouter des morceaux."

Le son que Obse Chill lui a fait écouter en studio est "Don't Need You", issu de son dernier album "Dawgma". Le jeune rappeur a avoué, "J'avais pour rêve d'être au moint une fois dans ma vie dans la même pièce que Dre. Le fait qu'il ait ressenti ma musique, c'était fabuleux.". Enfin, il ajoute : "J'étais assis avec Snoop Dogg en train de fumer, comme ça, juste en écoutant la musique. Dre est cool. On était tous assis ensemble, on se détendait entre deux sessions de travail. Il aime prendre des pauses et reprendre ensuite, donc j'ai pu lui parler."

Un beau cadeau pour Obse Chill, car tout cela s'est déroulé le jour de son anniversaire !