Vald : les dates de la tournée dévoilées

Vald annonce une tournée partout en France.

Son album "Ce monde est cruel" est un véritable carton. Et Vald ne compte pas s’arrêter là. Il vient d’annoncer une tournée partout en France.

Mais qui peut le stopper ? Personne apparemment. Vald ne cesse de gravir les échelons, de surprendre, de toucher, de faire vibrer. C’est un génie du rap game. Son album, "Ce monde est cruel" explose les compteurs. Dès les premiers jours les ventes ont été pharamineuses. Oui, on peut employer les grands mots quand on parle de lui.

Suite à ce succès, il s’est dit "Et si j’allais silloner les routes de France pour présenter mon opus en live ?". Mais tu as raison Vald, vas-y fonce ! On veut te voir nous !

Sur ses réseaux sociaux, (comme à son habitude), il a annoncé la big nouvelle. 13 dates sont prévues dans les plus grosses villes : Lyon, Toulouse, Bordeaux…Et il a mis les petits plats dans les grands, puisqu’il va remplir beaucoup de Zeniths…Rencard aussi le 16 novembre prochain à l’AccorHotels Arena. Une vraie dinguerie.