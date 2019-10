Phénomène Bizness tournent leur clip dans la "Zone" !

Le duo Phénomène Bizness, du label Seine Zoo Records, vient de sortir leur nouveau clip, "Zone", le troisième d'une série de vidéos qui annoncent probablement un projet qui arrive.

Parmi les signatures du label Seine Zoo Records, le célèbre label parisien, Phénomène Bizness ne figure pas dans les noms les plus connus. Et on ne peut pas leur en vouloir, à côté de Nekfeu, 2zer, Framal, Mekra, ou encore LuXe. Mais niveau talent, le duo a du répondant, comme le montrait leur projet "Pharaon", sorti le 10 mars 2017. Un projet qui, pour l'instant, n'a pas eu de successeur, mais peut-être que le nouveau clip du morceau "Zone", qui vient d'être dévoilé sur Youtube, annonce quelque chose de plus conséquent.

John Hash et Saïga, les deux moitiés du groupe, ont apporté la caméra de E clips en bas de leur bloc, pour nous présenter ce qu'était leur "Zone". Un clip avec pas mal de monde, et quelques effets visuels sobres mais assez efficaces. Sur une instru moitié trap, moitié mélancolique à l'ancienne, les rappeurs débitent leur flow tout terrain et leurs punclines assez efficaces. Et au milieu det out ça, quelques phrases chantonnées sous autotune, sans en faire trop. De toute façons, ça n'a pas l'air dans leurs habitudes. De la sobriété, de l'énergie, des textes qui parlent de leur vie au quartier avec un peu d'egotrip, on les sent prêts pour un nouvel album !

On précise que le clip est le troisième de leur série "Bizi'n The Hood", et que 2zer était présent dans le précédent épisode, checkez ça. On leur souhaite bonne chance pour la suite, en espérant qu'elle arrive bientôt ! Avec, pourquoi pas, d'autres feats entre les rappeurs du label parisien.