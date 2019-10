Notorious BIG bientôt au Rock N Roll Hall of Fame?

Biggie Smalls va peut-être accéder à un niveau de reconnaissance encore plus grand dans le monde entier, grâce à son album "Ready To Die".

Ca faisait un peitt bout de temps qu'on ne vous avait pas parlé de Notorious BIG, la légende de Brooklyn, mais on va rectifier ça avec une très bonne nouvelle. En effet, Biggie pourrait bien rentrer prochainement au Rock N Roll Hall Of Fame, une institution vieille de bientôt 40 ans, dans laquelle sont honorées les mémoires des plus grand noms du Rock et de la musique en général: Elvis Presley, Les Beatles, AC/DC, mais aussi Ray Charles ou James Brown, par exemple.

Cette année, c'est au tour du Big Poppa de faire partie des nominés pour rentrer encore un peu plus dans la légende, même s'il n'en a plus vraiment besoin. Pourquoi maintenant ? Car il faut attendre 25 ans après la sortie d'un album pour que le jury international (1000 personnes, tout de même) du RRHOF puisse se décider afin de savoir si l'artiste est digne de figurer dans ce temple de la musique. Et justement, cette année, "Ready To Die" fête ses 25 ans, puisque l'album légendaire est sorti le 13 septembre 1994.

Mais la victoire n'est pas enore acquise pour Notorious, qui devra se battre pour sa place avec, entre autres, Whitney Houston, Dave Matthews Band, Depeche Mode, Motorhead, MC 5 et quelques autres artistes encore, tous de vrais pointures dans leur domaine. Si Biggie remporte les votes, il pourra rejoindre au Rock N Roll Hall Of Fame d'autres grands noms du rap, comme GrandMaster Flash, Tupac Shakur, Run DMC, Public Ennemy ou encore N.W.A. Il ne se sentira donc pas trop seul dans le Panthéon du Rock N Roll ! On vous invite d'ailleurs à voter pour l'artiste de votre choix, car le vote est également ouvert au public. La cérémonie, elle, aura lieu en 2020.

Et pour fêter ça, on vous remets un petit classique de Biggie, histoire de se rappeler, pour ceux qui ont besoin, pourquoi il mérite sa place parmis les nominés !