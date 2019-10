Nekfeu : un inédit de "Feu" enfin disponible

Nekfeu livre un ancien morceau bonus de "Feu" en streaming.

Nekfeu sort un son inédit ! Le titre "Au cœur du G", un ancien morceau bonus de "Feu" peut enfin être écouté en streaming. Et ça après 3 ans d’attente…



PNL nous a fait le coup la semaine dernière, il a dévoilé des bonus de "Dans la légende". Maintenant c’est Nekfeu qui se prête au jeu. L’artiste nous lâche une petite exclusivité : "Au coeur du G". Ce son était en bonus dans son album "Feu" sorti en 2015. Sauf qu’il était accessible seulement sur une version spécifique FNAC. Et l’écouter en streaming n’était pas possible. Enfin sauf pour ceux qui avaient l’édition spéciale de l’opus of course…

Mais le passé c’est le passé. Maintenant tout cela est révolu puisque tout le monde peut écouter le petit bijou de celui qui a sorti son film sur Netflix.

Un son détente, à la Nekfeu. On vous laisse kiffer :

“Feu“, un album à succès.

C’est le premier album solo du rappeur. Il est sorti le 8 juin 2015. Il a cartonné ! Les fans et la critique ont plus qu’adorer. Comment ne pas oublier le titre "On verra" ? Le clip comptabilise plus de 98 millions de vues sur YouTube. Une vraie dinguerie. Avec plus de 175 000 exemplaires vendus, quelques mois après sa sortie, l’opus sera certifié disque de platine. Et ce n’est pas fini ! Le 25 octobre 2017, on passe à la catégorie au dessus. Nekfeu reçoit la certification ultime : le disque de diamant. 500 000 exemplaires se sont écoulés.

Bravo l’artiste.