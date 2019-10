Joe Budden clashe violemment Logic !

Joe Budden ne craint jamais d'exprimer ses sentiments et ça on le sait, d’ailleurs son opinion sans filtre sur Logic ne fait pas exception à cela.

Au cours d'un récent épisode de The Joe Budden Podcast, le rappeur d’Harlem a surnommé l'artiste à lunettes comme "l'un des pires rappeurs à avoir utilisé un micro" après avoir écouté le single "Twisted" de French Montana feat A$AP Rocky, Juicy J et, bien sûr, Logic.

"Je vais être honnête avec vous", a-t-il poursuivi. "Je ne sais pas ce qu'ils te disent à Def Jam, je sais que tu as vendu beaucoup de disques, je sais que tu fais beaucoup de tournées et je sais à quel point tu as réussi, mais je dois être honnête, tu es horrible, mec".