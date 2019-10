6ix9ine : il signe un contrat à 10 millions de dollars dans le même label que Trippie Redd !

Big News : Tekashi 69 prépare déjà son grand retour...

6ix9ine se prépare déjà à sortir de prison ! Après un lourd procès avec les Nine Trey Gangsta Bloods, le rappeur de 23 ans seulement a hâte d'être libéré. Il souhaite reprendre sa carrière là où il l'a laissé... Et il a déjà soigné son grand retour !

La risée du Web c'est bien lui : Tekashi 6ix9ine. Le rappeur sud-américain a sollicité l'aide de grands avocats afin de quitter la prison plus tôt. Pour rappel des faits, il s'était fait arrêter en novembre dernier par le FBI avec d'autres membres des Nine Trey pour plusieurs affaires de trafics de stupéfiants et d'armes. Le rappeur devait passer sa vie en prison mais il y a très vite remédié... en collaborant avec les autorités américaines. Avec toutes les informations croustillantes que 9ine a balancées devant le juge, sa condamnation a été revue à la baisse : il devrait être dehors pour début 2020. Mais même pourquoi pas avant ? A force d'avoir insisté, son procès a été avancé au 18 décembre 2019. Car le rappeur a des exigences : il veut fêter Noël en famille !

Pas encore libre, 6ix9ine se prépare déjà sortir et faire renaitre sa prestigieuse carrière musicale. Selon le magazine site Complex, 6ix9ine aurait même signé un contrat à 10 millions de dollars dans le même label que Trippie Redd : 10K Projets basé à Los Angeles !

Des sources proches du rappeur auraient annoncé mercredi 9 octobre qu'un producteur de musique aurait été démarché par l'artiste, un producteur de New York pour être plus précis. Ils seraient tous les deux en train de négocier des projets artistiques ensemble. Le rappeur le plus atypique du rap jeu américain lui aurait déjà acheté deux sons pour poser dessus. Encore plus fou, les nouveaux sons de 6ix9ine semblent déjà se concrétiser plus vite que prévu.

Le rappeur aux cheveux arc-en-ciel risque sa vie en sortant prison mais il a l'air de ne pas y prêter attention. Il semble courageux ! Il y a quelques semaines, il avait refusé le statut de "Protection des Témoins" que lui offrait la justice américaine et pour cause, justement, 9ine veut revenir sur le devant de la scène.